Страшное горе: Яна Поплавская рассказала о потере ребенка от Гинзбурга

Советская и российская актриса Яна Поплавская, которую многие помнят с детства по роли Красной шапочки, в эфире программы на федеральном канале поделилась подробностями из жизни. Звезда отечественного кинематографа рассказала о том, как пережила смерть своего ребенка.

По словам артистки, это стало для нее трагедией. В 25 лет она забеременела от режиссера Сергея Гинзбурга. У супругов должна была родиться девочка, однако она умерла еще до своего появления на свет в утробе матери.

Как пишут Дни.ру, Поплавская предчувствовала, что потеряют свою малышку. Хотя врачи уверяли, что ее здоровье в полном порядке, каждое утро звезда просыпалась в холодном поту — ей снилось, что ее девочка погибает.

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Вскоре сны стали явью. Поплавская долго не могла поверить, что это происходит по-настоящему. Она надеялась, что врачи допустили ошибку, но когда все специалисты поставили неутешительный диагноз, артистка поняла, что рассчитывать не на что.

Помочь в этой ситуации ей не смогли ни муж, ни близкие родственники. Все довольно холодно отнеслись к утрате актрисы, и она была вынуждена самостоятельно переживать свое горе. Эмоции ее переполнили настолько, что она даже обвинила в смерти своей малышки Гинзбурга. Со временем они развелись.

«Что-то после этого сломалось в наших отношениях. Я сказала ему, что он никогда не сможет понять женщину, внутри которой умер ребенок», — сказала Яна.

Ранее Яна Поплавская призналась, что в настоящее время не хочет ни детей, ни внуков.