Американская компания Bradford Exchange выпустила юбилейную монету в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны. На одной из сторон отчеканены Гарри Труман — президент США, вступивший в должность в апреле 1945 года, и генерал Дуайт Эйзенхауэр. На обратной стороне изображены флаги стран-победительниц: США, Великобритании и Франции. СССР места среди победителей не нашлось.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время величайшего поколения, чтобы радоваться и размышлять о завоеваниях и потерях войны и о будущем светлого будущего свободы. Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня», — значится в описании к монете.

Каким образом создатели решили вычеркнуть из числа победителей СССР, нанесший Третьему Рейху наибольший урон — непонятно. Как сообщает РИА Новости, представители компании отказались комментировать ситуацию, указав, что им «добавить нечего».

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