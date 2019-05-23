Рейс из Китая в Москву задержали на два дня

Российские туристы оказались заперты на китайском острове-курорте Хайнань — самолет авиакомпании iFly не смог вылететь в назначенное время 22 мая. Как рассказал 5-tv.ru один из пассажиров перенесенного рейса F7 9854 по имени Антон, его, вместе с остальными туристами, выписали из номера в соответствии со стандартными отельными процедурами. Однако автобус, который должен был отвезти людей в аэропорт не приехал в назначенный срок. Отельные гиды и представители туристической компании сообщили, что рейс временно задерживается и людям надо подождать.

Затем туристов расселили обратно по номерам и началась полоса неизвестности — людям не говорили ни времени вылета, ни причин задержки рейса.

«Появилась надпись: „Приходите 24 мая в семь часов утра“, — за дополнительной информацией, сами понимаете, уже двое суток будет завтра и никакой информации конкретно не предоставляется», — рассказал Антон.

Официальной информации от туристической компании, а также от авиаперевозчика не поступало.

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