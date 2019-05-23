В четверг 23 мая сборная России по хоккею встретится со своими соперниками из США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч начнется в 17:15 по московскому времени на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Сборная России собрала на этом турнире звездный супер-состав: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров защищают цвета национальной команды. Сейчас лучшим бомбардиром команды является нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, который забил семь шайб — он первый по этому показателю на чемпионате.
Мощь российской сборной трудно переоценить — в группе мы разобрались со всеми соперниками в основное время. Общий счет группового этапа для России — 36:7, — меньше десяти на чемпионате не пропускал никто. Глядя на такой мощный ход «красной машины» невольно задумаешься о печальной участи соперников. Капитан сборной США Патрик Кейн, выступающий за «Чикаго» дал оценку сборной России. По его мнению, среди подопечных Ильи Воробьева есть много игроков высочайшего уровня.
Тем не менее, американцы не намерены сдаваться и делятся планами на игру. Тот же Кейн подчеркнул, что его команде будет предельно важно лишить Россию шайбы и плотно сыграть в обороне. Групповой этап дался США порядком тяжелее, чем России: у американцев в активе два поражения, в том числе от главных исторических соперников, сборной Канады. Лучший бомбардир команды — Алекс Дебринкет, партнер Кейна по «Чикаго», также выделяют Джонни Годро из «Флеймз» и Дилана Ларкина из «Детройта». Последний, впрочем, получил травму в игре с Канадой и может не сыграть с Россией.
Однозначным фаворитом матча является сборная России — в этом сходятся как хоккейные эксперты, так и букмекеры. Однако расслабляться и ожидать легко победы не стоит. Матч пройдет 23 мая в 17:15 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия сыграла в последнем матче группового этапа и забила шесть шайб за один период.