Четвертьфинальный матч Россия — США 23 мая: Расклады и прогнозы

, 10:32 Видео 158

В четверг на стадионе имени Ондрея Непелы встретятся дружины Джеффа Блэшила и Ильи Воробьева.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

В четверг 23 мая сборная России по хоккею встретится со своими соперниками из США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч начнется в 17:15 по московскому времени на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Сборная России собрала на этом турнире звездный супер-состав: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров защищают цвета национальной команды. Сейчас лучшим бомбардиром команды является нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, который забил семь шайб — он первый по этому показателю на чемпионате.

Мощь российской сборной трудно переоценить — в группе мы разобрались со всеми соперниками в основное время. Общий счет группового этапа для России — 36:7, — меньше десяти на чемпионате не пропускал никто. Глядя на такой мощный ход «красной машины» невольно задумаешься о печальной участи соперников. Капитан сборной США Патрик Кейн, выступающий за «Чикаго» дал оценку сборной России. По его мнению, среди подопечных Ильи Воробьева есть много игроков высочайшего уровня.

«(У России — прим. ред.) Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму», — цитирует Кейна «Спорт-Экспресс».

Тем не менее, американцы не намерены сдаваться и делятся планами на игру. Тот же Кейн подчеркнул, что его команде будет предельно важно лишить Россию шайбы и плотно сыграть в обороне. Групповой этап дался США порядком тяжелее, чем России: у американцев в активе два поражения, в том числе от главных исторических соперников, сборной Канады. Лучший бомбардир команды — Алекс Дебринкет, партнер Кейна по «Чикаго», также выделяют Джонни Годро из «Флеймз» и Дилана Ларкина из «Детройта». Последний, впрочем, получил травму в игре с Канадой и может не сыграть с Россией.

Однозначным фаворитом матча является сборная России — в этом сходятся как хоккейные эксперты, так и букмекеры. Однако расслабляться и ожидать легко победы не стоит. Матч пройдет 23 мая в 17:15 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия сыграла в последнем матче группового этапа и забила шесть шайб за один период.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.42
-0.12 71.84
-0.13
Гороскоп на 23 мая: Рыбы, через тернии к звездам!

Последние новости

11:30
Три человека погибли в результате мощнейшего торнадо в штате Миссури — видео
11:30
Импичмент online: Администрацию Зеленского заблокировали на Facebook
11:21
Пользователи Youtube и Facebook пожаловались на сбой в работе
11:12
Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука
11:06
Рекс Тиллерсон: Путин готовится к встречам лучше чем Трамп
11:00
Инвалида оставили ночевать на полу в куче подгузников в больнице под Челябинском
10:53
Недоблокада: Захарова оценила покупку США нефти у Венесуэлы
10:44
В Испании стадо быков пробежало по упавшему мужчине — видео
10:32
Четвертьфинальный матч Россия — США 23 мая: Расклады и прогнозы
10:20
«Моя собственность» — владелец животных «китовой тюрьмы» не намерен их выпускать
10:11
Малыш не помог: Окружение Гарри продолжает ненавидеть Меган Маркл
10:00
Рейс из Китая в Москву задержали на два дня
9:47
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти Вовченко
9:32
Резкое похолодание надвигается на Москву
9:24
Boeing 737 экстренно сел в Сыктывкаре
9:22
Завод по производству самолетов Т-500 запустят в Татарстане
9:11
Васильева предсказала дефицит учителей в российских школах
9:00
Видео: кемеровские водители устроили жесткий поединок «раз на раз»
8:52
Пожертвования не поделили. Пьяный священник пытался убить монаха в Троице-Сергиевой лавре
8:51
Купили квартиру, снесли квартиру. Во Владивостоке на улицу хотят выгнать 25 семей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Парусник «Россия» прибыл в центр Петербурга для участия в празднике «Алые паруса»

Ветер сможет разогнать корабль до максимальной для парусных судов подобного класса скорости.

5-tv.ru

Реклама