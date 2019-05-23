В четверг 23 мая сборная России по хоккею встретится со своими соперниками из США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч начнется в 17:15 по московскому времени на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Сборная России собрала на этом турнире звездный супер-состав: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров защищают цвета национальной команды. Сейчас лучшим бомбардиром команды является нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов, который забил семь шайб — он первый по этому показателю на чемпионате.

Мощь российской сборной трудно переоценить — в группе мы разобрались со всеми соперниками в основное время. Общий счет группового этапа для России — 36:7, — меньше десяти на чемпионате не пропускал никто. Глядя на такой мощный ход «красной машины» невольно задумаешься о печальной участи соперников. Капитан сборной США Патрик Кейн, выступающий за «Чикаго» дал оценку сборной России. По его мнению, среди подопечных Ильи Воробьева есть много игроков высочайшего уровня.

«(У России — прим. ред.) Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму» , — цитирует Кейна «Спорт-Экспресс».

Тем не менее, американцы не намерены сдаваться и делятся планами на игру. Тот же Кейн подчеркнул, что его команде будет предельно важно лишить Россию шайбы и плотно сыграть в обороне. Групповой этап дался США порядком тяжелее, чем России: у американцев в активе два поражения, в том числе от главных исторических соперников, сборной Канады. Лучший бомбардир команды — Алекс Дебринкет, партнер Кейна по «Чикаго», также выделяют Джонни Годро из «Флеймз» и Дилана Ларкина из «Детройта». Последний, впрочем, получил травму в игре с Канадой и может не сыграть с Россией.

Однозначным фаворитом матча является сборная России — в этом сходятся как хоккейные эксперты, так и букмекеры. Однако расслабляться и ожидать легко победы не стоит. Матч пройдет 23 мая в 17:15 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия сыграла в последнем матче группового этапа и забила шесть шайб за один период.