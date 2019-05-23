МЧС: пожар в Балашихе был рядом с заводом «Рубин»

Срочные новости из подмосковной Балашихи. Местные жители сообщили о взрыве на заводе «Рубин». Начался пожар, который охватил складские помещения.

Позже в МЧС опровергли данные о взрыве. В ведомстве заявили, что на самом деле загорелся мусор, в котором находилась магнитная стружка. Она и придала пламени угрожающий вид и треск. К данной минуте огонь локализовали. Обошлось без пострадавших. Таже завершена проливка сгоревшей площадки.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры пожара и тушения на территории недалеко от предприятия.