Полиция арестовала водителя попавшего с туристами в Италии в смертельное ДТП

В Италии арестовали водителя автобуса, который съехал в кювет. Следствие считает, что 35-летний мужчина отвлекся за рулем.

Среди версий ЧП называют и плохие погодные условия — дорожное полотно было мокрым из-за прошедшего ливня. Все детали полицейские собираются выяснить с помощью данных тахографа, который уже изъяли. Это своеобразный «черный ящик» транспортного средства.

Авария произошла накануне на скоростной трассе между Сиеной и Флоренцией. Погибла гражданка России, которая сопровождала группу туристов. Всего ранены 40 человек. 19 из них наши соотечественники. Пятеро россиян до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель не имел права садиться за руль автобуса, хоть и был трезв.