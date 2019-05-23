Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Италии, не имел права им управлять

Водитель автобуса с туристами, который перевернулся в Италии, был трезв, но не имел права садиться за руль. По словам полицейских, мужчина является владельцем фирмы по прокату туристических автобусов и сам сел за руль вместо своего подчиненного.

Между тем, в больницах Италии борются за жизнь пострадавших в страшной аварии людей. В результате серьезные травмы получили 35 человек, в том числе 19 — граждане России. Еще одна наша соотечественница — погибла на месте. На ее кресло пришелся основной удар.

35-летний итальянец, который находился за рулем, почти не пострадал.