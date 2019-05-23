В Петербурге второй день разыскивают родителей брошенного в квартире младенца

В Петербурге второй день разыскивают родителей, которые бросили семимесячного младенца в съемной квартире. Сведений о них пока крайне мало.

Мать, предположительно, зовут Диана, ей 21 год. По месту прописки не проживает. Об отце и вовсе ничего неизвестно, кроме того, что он работает в небольшом автосервисе. Квартиру они снимали. А малышку хотели сдать в приют из-за трудного финансового положения, но им дважды отказывали — не было свидетельства о рождении. Брошенную девочку случайно обнаружили соседи.

«Я стал стучать в двери, в окна. Никто не открыл. Достал запасные ключи, открыл двери. Ребенок лежит. Вещей не было, съехали. Все», — рассказывает сосед Сергей.

В квартире была найдена выписка из роддома, там только сведения о матери. Имени у ребенка нет. Сейчас девочка в больнице. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Уголовное дело заведено по статье «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что установлено, что у родителей, бросивших малышку, есть еще старший ребенок.