В Москве наградили победителей молодежного кубка «Управляй»

В Москве наградили лауреатов второго сезона всероссийского студенческого конкурса по менеджменту «Управляй». Победителями стали десять участников. Кроме медалей и кубков, каждому вручили грант на полмиллиона рублей для дальнейшего обучения в магистратурах ведущих ВУЗов страны.

И уже сейчас они проходят собеседование с представителями крупных российских предприятий. В ближайшее время молодые управленцы отправятся на стажировку и возможно получат постояную работу.

Кубок по менеджменту «Управляй» проводится в рамках нацпроекта «Россия страна возможностей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале финального этапа кубка.