Сильный пожар охватил леса на территориях природных парков и заповедников западной части Иерусалима. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас спасатели экстренно эвакуируют жителей района Модиина. Также закрыты местные шоссе и дороги. Как, в свою очередь, сообщает израильское государственное радио, еще один лесной пожар в настоящий момент бушует в районе города Бен-Шемен, что рядом с Тель-Авивом. С огнем борются полицейские и пожарные расчеты.

В четверг, 23 июня, во всем Израиле установилась аномально жаркая и сухая погода. В некоторых районах страны столбик термометра показывает аж 50 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подобной аномальной погоде в Канаде и США.