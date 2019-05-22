Аномальная непогода терзает Канаду и США — видео

, 7:18 Эфирная новость 58

На Северную Америку разом обрушились торнадо, снегопады и наводнения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

И жарко, и холодно: Северная Америка и часть Европы оказались во власти аномальной погоды. Ураганный ветер и сильнейшие дожди привели к наводнению в нескольких штатах США. Эвакуированы десятки людей. Сообщение между городами прервано — автотрассы затоплены. Как минимум до конца недели существует риск новых ураганов.

Такая же ситуация сейчас в Польше. Местная метеослужба едва успевает фиксировать новые очаги зарождения торнадо. Из-за шторма в нескольких населенных пунктах началось наводнение. Спасатели оказывают помощь местным жителям.

Совсем не весенняя погода неожиданно пришла в штаты Колорадо и Вайоминг — на них обрушились снегопады. В аэропорту Денвера отменили десятки рейсов. А проезду на автотрассах мешают поваленные деревья. Аварийные службы работают в авральном режиме.

А пока американцы замерзают, жители Канады спасаются от огромного лесного пожара. Он бушует уже вторую неделю, сегодня ему присвоили высшую категорию сложности. Площадь возгорания — 69 тысяч гектаров. Пожарные пытаются отстоять у стихии город Хай-Левел, к которому огонь подошел уже почти вплотную. Борьба со стихией ведется на земле и с воздуха. Перекрыто несколько дорог. Из опасного района эвакуировали сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наводнение на Кубани снесло два пешеходных моста.

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