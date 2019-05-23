Видео: итальянец выпивает перед аварией на Сампсониевском мосту

Перед неудачной попыткой проскочить разводящийся Сампсониевский мост итальянец Лоренцо участвовал в застолье в одном из петербургских ресторанов. Об этом сообщает 78.ru.

На записи из заведения видно, как иностранец, девушка и их друг несколько раз поднимают рюмки со спиртным. На троих компания выпила около полу-литра крепкого алкоголя. Затем они переместились в другой бар, где продолжили веселье.

Той апрельской ночью Лоренцо за рулем каршерингового автомобиля попытался проехать по разводящемуся Сампсониевскому мосту, но врезался в переправу и каким-то чудом не угодил в воду. Вместе с ним была девушка. Выяснилось, что невероятные приключения итальянца в Петербурге произошли из-за любовного треугольника.

Кроме того, 78.ru сообщает, что на родине Лоренцо был осужден за ограбление банка на мотоцикле и является подозреваемым по делу о кибермошенничестве.