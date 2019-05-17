Установлены организаторы и исполнители убийства главы ДНР Захарченко

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Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что известны все организаторы и исполнители покушения на первого лидера республики.

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Фото, видео: ТАСС/Спринчак Валентин, globallookpress.com

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 86

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило всех организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Александра Захарченко. Первый глава ДНР был убит в центре Донецка в результате взрыва в кафе 31 августа 2018 года.

«Установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители», — цитирует Пушилина РИА Новости.

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По его словам, среди фигурантов дела есть «высокопоставленные граждане» Украины и других стран. Называть имена глава ДНР не стал, так как не все причастные к убийству задержаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на школе в Донецке была установлена мемориальная доска в честь погибшего Захарченко.

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Убийство Главы ДНР Захарченко 86
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