Создатель вселенной «Игры престолов» объявил дату выхода новой книги

, 0:01 60

Американский писатель Джордж Мартин сообщил, что предпоследняя часть цикла романов «Песнь льда и пламени» будет представлена в Новой Зеландии.

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Автор саги «Песнь льда и пламени», по которой был снят сериал «Игра престолов», объявил дату выхода предпоследней части цикла романов, пишет RT. Джордж Мартин сообщил в своем блоге, что закончит книгу «Ветра зимы» к лету 2020 года. Презентация произведения произойдет во время премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

«Если я не привезу с собой в Новую Зеландию „Ветра зимы“, вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать», — заявил Мартин.

Финальный сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2019 году и вызвал критику поклонников шоу в адрес сценаристов. Фанаты создали петицию с требованием переснять восьмой сезон киносаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 70-летний фантаст прокомментировал развязку «Игры престолов», снятую по его наброскам в черновиках.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 23 мая: Рыбы, через тернии к звездам!

Последние новости

1:01
Видео: Путин призвал экс-губернаторов помочь своим преемникам
0:24
«Мы все падаем!» — эксклюзивные подробности смертельного ЧП в «Домодедово»
0:01
Создатель вселенной «Игры престолов» объявил дату выхода новой книги
23:41
Арендатору ТЦ, при пожаре в котором погибли 19 человек, дали 13 лет
23:21
Как так вышло, что шестилетний сын Жанны Фриске остался без наследства?
23:01
Экс-спикеру Госдепа США Нуланд отказали в российской визе
22:42
Космические ракеты многоразового использования будут производить в РФ — видео
22:22
Видео: на Алтае не хватает инсулина
21:59
Видео: Организатор покушения на губернатора Волгоградской области задержан в Москве
21:35
Бросившая семимесячную дочь «мать-кукушка» повторяет судьбу своих родителей
21:21
Стоимость животных из «китовой тюрьмы» может доходить до трех миллиардов рублей
21:07
Видео: итальянец выпивает перед аварией на Сампсониевском мосту
20:53
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
20:49
Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских
20:41
Появились новые подробности гибели онкобольной в диспансере Воронежа
20:34
Выйти из тени: почему статус отец-одиночка важен, а не опасен
20:23
Сильный пожар охватил леса западной части Иерусалима — кадры с места
20:08
В Москве наградили победителей молодежного кубка «Управляй»
20:00
В Red Wings прокомментировали смертельный инцидент с авиадебоширом на борту
19:42
«Пытка»: подозреваемая в гибели Михаила Круга супруга артиста о жизни с ним

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама