Создатель вселенной «Игры престолов» объявил дату выхода новой книги

Автор саги «Песнь льда и пламени», по которой был снят сериал «Игра престолов», объявил дату выхода предпоследней части цикла романов, пишет RT. Джордж Мартин сообщил в своем блоге, что закончит книгу «Ветра зимы» к лету 2020 года. Презентация произведения произойдет во время премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

«Если я не привезу с собой в Новую Зеландию „Ветра зимы“, вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать», — заявил Мартин.

Финальный сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2019 году и вызвал критику поклонников шоу в адрес сценаристов. Фанаты создали петицию с требованием переснять восьмой сезон киносаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 70-летний фантаст прокомментировал развязку «Игры престолов», снятую по его наброскам в черновиках.