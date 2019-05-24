«Сложно свыкнуться»: Евгений Князев рассказал о самых страшных потерях в жизни

Актер и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев рассказал о злом роке, который преследует его в течение жизни. Как оказалось, мужчина теряет дорогих ему людей в автомобильных авариях.

Так, в 1999 году из жизни ушел Евгений Дворжецкий — с Князевым они близко дружили много лет. По словам актера, Дворжецкий всегда лихачил на дороге и регулярно превышал скорость — это и стало причиной его смерти. Мужчина попал в ДТП, выжить в котором не смог.

«До сих пор, когда я прихожу на кладбище, мне сложно свыкнуться с мыслью о его уходе», — признался Князев.

На дороге оборвалась жизнь еще одного значимого для главы легендарной «Щуки» человека — его студента, Романа Гречишкина. Трагедия произошла в 2009 году во время съемок сериала о Вольфе Мессинге, где сам Князев сыграл главного героя в зрелости, а его подопечный исполнил роль молодого Мессинга.

Гречишкин погиб во время двухмесячного перерыва в съемках — Романа сбила машина, когда он переходил дорогу. Эту потерю Князев тоже не может пережить до конца. Как сообщил актер в программе Бориса Корчевникова, усмирить душевную боль ему помогает работа и общение с другими талантливыми студентами.

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