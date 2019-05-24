Лихачевские чтения проходят в Петербурге

В Петербурге проходит крупнейший в мире форум гуманитарного знания — Лихачевские научные чтения. В этом году на встречу приехали ученые и политики, деятели культуры и искусства, всего более полутора тысяч человек из 25 стран.

Подготовлены сотни докладов о предсказуемости и управляемости мирового развития. Уже традиционно острые дискуссии форума вызывают широкий интерес и помогают в развитии идей Дмитрия Лихачева. Именно он почти четверть века назад стал одним из инициаторов чтений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победителем олимпиады «Я — профессионал» стал студент из Петербурга.