Видео: Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским нельзя посмотреть в интернете

Популярный украинский сериал «Слуга народа» невозможно посмотреть в интернете. На видеохостинге YouTube просмотр заблокирован.

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Причем, не могут посмотреть сериал пользователи не только на территории РФ, но и по всему миру. Об этом рассказал изданию «Ведомости» Сергей Пушкин — digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала.

Причина, повлекшая за собой блокировку — некие юридические вопросы, которые оказались не урегулированы. Какие именно, Пушкин не уточнил, но высказал надежду на скорейшее решение проблемы.

Сериал «Слуга народа», с Владимиром Зеленским в главной роли, был снят украинской «Студей 95-й квартал». Первый сезон вышел на экраны в 2015 году. Слоган сериала — «История следующего президента».

В сериале Владимир Зеленский сыграл роль украинского учителя Василия Голобородько, который, однажды устав от окружающей его действительности, высказал все, что наболело своему коллеге. Это «выступление» Голобородько снял и выложил в интернете его ученик. Ролик набрал миллионы просмотров. Голобородько, поддерживаемый огромным количеством жителей страны, выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, и впоследствии выиграл президентские выборы.

По мнению многих, Владимир Зеленский обязан своим президентством именно сериалу «Слуга народа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соратница экс-главы Украины потребовала возбудить в отношении Зеленского уголовное дело из-за шуток в сериале.