Харви Вайнштейн готов компенсировать жертвам харссмента $44 миллиона

Кинопродюсер Харви Вайнштейн готов раскошелится на 44 миллиона долларов. Большая часть из которых пойдет на отступные жертвам сексуальных домогательств кинодеятеля, а также кредиторам, руководству и сотрудникам компании Вайнштейна. Об этом сообщает телеканал «360». Также по соглашению, один из самых влиятельных в прошлом кинопродюсеров Голливуда должен компенсировать судебные издержки в размере 14 миллионов долларов.

Отмечается, что это мировое соглашение не окажет никакого влияния на ход расследования уголовного дела о харрасменте, фигурантом которого является Харви Вайнштейн.

Один из основателей компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company, Харви потерял все свое влияние был подвергнут общественному порицанию, уволен из основанных ими компаний после того, как 5 октября 2017 года на страницах издания The New York Times актриса Эшли Джадд, заявила о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. После этого интервью в общей сложности 80 женщин, в их числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис обвинили Харви в харрасменте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Харви Вайнштей намерен создать «адвокатскую компанию мечты» для своей защиты.