Видео: У дочери Киркорова появился первый школьный поклонник

У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился школьный ухажер. Такой вывод сделала сама девочка рассказывая отцу о том, что Федя (так зовут воздыхателя) подарил ей линейку с надписью: «Алла».

Филипп опубликовал видео разговора с дочкой в Instagram. Алла-Виктория продемонстрировала отцу подарок одноклассника и уверенно заявила, что Федя в нее влюбился. Правда некоторое время спустя обозвала Федю «дурачком» за его поведение.

По словам девочки, воздыхатель ведет себя, как большинство мальчишек в его возрасте, испытывающих чувства к девочкам — «дергает всех за косы и дерется».

Филипп Киркоров в текущем году не собирался отдавать дочь в школу, но учителя настояли на том, что талантливой девочке пора учиться и она вполне справится со школьной программой. Алла-Виктория стала ученицей, но позже. Чем ее одноклассники и не принимала участия в торжественной линейке 1 сентября. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Сын Киркорова Мартин пойдет в школу в следующем учебном году. Педагоги не рекомендовали детям учиться в одном классе, чтобы никто из них не подавлял своими талантами другого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем Филипп Киркоров удивил гостей на дне рождения дочери.