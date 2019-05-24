Киев не может определиться: Глава администрации Зеленского за переговоры с РФ

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Незалежной нужны переговоры с Россией, если Киев хочет мира в Донбассе. Об этом он заявил в эфире канала «1+1».

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно» , — сказал Богдан.

Глава администрации президента Украины также обозначил, что путь мира в разрешении конфликта в Донбассе — тяжелый, но именно им нужно идти. Детали вероятных переговоров двух стран Богдан уточнять не стал.

При этом избранный глава государства, Владимир Зеленский на вопрос о том, будут ли переговоры с Россией, ответил отрицательно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимошенко выступила против референдума по «российскому вопросу», но за сильную армию.