Задержана заместитель начальника УФНС по Ростовской области Ирина Александрова

, 16:11 Видео 46

По предварительным данным, ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Заместитель главы управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирина Александрова задержана правоохранительными органами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Собеседник агентства сообщил, что Александрова якобы отменила решение об отказе в возмещении НДС в размере 21 миллиона рублей. При этом нижестоящие налоговые органы установили, что возмещение было незаконно и проведено с помощью преступных схем. В итоге возмещенные средства были расхищены.

По предварительным данным, в отношении Александровой возбуждено уголовное дело, а дома и на работе проведены обыски. Официальных комментариев от УФНС региона не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге России были задержаны участники экстремистского сообщества со взрывчаткой.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 24 мая: кричите «Эврика», Овны!

Последние новости

16:29
Неужели беременна? — Поклонники Насти Каменских строят теории
16:20
Алкоголь, паника или сердечный приступ? В чем причина смерти пассажира в «Домодедово»
16:11
Задержана заместитель начальника УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
15:50
Видео: У дочери Киркорова появился первый школьный поклонник
15:50
Полиция начала проверку БДСМ-флэшмоба в школе Владивостока
15:41
Киев не может определиться: Глава администрации Зеленского за переговоры с РФ
15:32
«Выросли мальчики»: Рудковская расплакалась на последнем звонке сыновей — фото
15:17
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов — видео
15:09
Харви Вайнштейн готов компенсировать жертвам харссмента $44 миллиона
14:57
Средиземноморская диета — лекарство для души и тела
14:46
«Вот так грудь!» Звезда «Кухни» Мария Горбань показала горячее фото из ванной
14:36
«Главный козырь Мэй»: Эксперт оценил ситуацию в Великобритании
14:23
Видео: В Петербурге вручили кулинарный «Оскар»
14:06
Видео: Трое неизвестных расстреляли полицейского в Туле
14:03
Видео: Ведущий мероприятия в школе Владивостока рассказал о БДСМ-шоу
13:45
Из Сирии приходят первые сообщения о погибших при атаке Идлиба террористами
13:32
Не Мэй месяц: Премьер-министр Британии ушла со слезами на глазах
13:25
Постпред России в ООН пришел на заседание в необычном наряде
13:18
Стал известен соведущий «Самой красивой девочки» Насти Князевой
13:00
Видео: в Омске на школьников упала штукатурка во время последнего звонка

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама