Задержана заместитель начальника УФНС по Ростовской области Ирина Александрова

Заместитель главы управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирина Александрова задержана правоохранительными органами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Собеседник агентства сообщил, что Александрова якобы отменила решение об отказе в возмещении НДС в размере 21 миллиона рублей. При этом нижестоящие налоговые органы установили, что возмещение было незаконно и проведено с помощью преступных схем. В итоге возмещенные средства были расхищены.

По предварительным данным, в отношении Александровой возбуждено уголовное дело, а дома и на работе проведены обыски. Официальных комментариев от УФНС региона не поступало.

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