Новый рекламный пост Сергея Шнурова в Instagram разозлил фанатов

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разозлил фанатов, разместив на своей странице в Instagram рекламный пост. Цель публикации — розыгрыш германского автомобиля. Для того, чтобы стать участником конкурса, подписчикам необходимо было являться фолловером музыканта и всех указанных спонсоров, которых, к слову, оказалось 114, сообщает телеканал «78». Причем ссылка на страницу розыгрыша, которую Шнуров указал в своем посте, оказалась заблокирована.

Instagram @shnurovs

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Фанаты сочли условия розыгрыша откровенно подозрительными и оставили массу мягко говоря гневных комментариев в адрес лидера «Ленинграда». Многие же попросту стали отписываться от аккаунта музыканта.

На момент публикации материала рекламный пост со страницы Сергея Шнурова был удален.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барецкий хочет возродить «Ленинград» и стать его вокалистом.