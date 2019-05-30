«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов

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1 июня в 22:00 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Чемпионов, в котором на нейтральном поле в Мадриде сойдутся «Тоттехэм» и «Ливерпуль». С чем подходят клубы к игре и чего от нее ожидать — в материал 5-tv.ru.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

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Лига Чемпионов 89

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы специалистов

Спустя пять лет доминирования испанского футбола, в финале Лиги Чемпионов 2018/19 впервые в истории сойдутся две английские команды — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Перед началом сезона все были уверены — в финале точно будет команда с Туманного Альбиона. Только вот речь шла о «Манчестер Сити». В «Ливерпуль» букмекеры верили немного меньше, но исключать из ТОП-10 фаворитов не стали. Все же команда в прошлом году также пробилась в финал. Перед стартом розыгрыша Лиги Чемпионов «Ливерпуль» расположился на седьмой строчке рейтинга главных претендентов на победу от букмекеров всего мира с коэффициентом 11.0. К примеру, на «Манчестер Сити» — 3.7. Ну, а в «Тоттенхэм» и вовсе никто не верил, предлагая коэффициент 23. Но клубы всех удивили и несколько раз действовали вопреки статистике. И теперь сойдутся в последнем и самом важном матче сезона.

«Тоттенхэм»: Состояние команды

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Чтобы разобраться с прогнозами, кто же из двух клубов самый вероятный претендент на победу в Лиге Чемпионов, нужно первым делом обратить внимание на «лазарет» обеих команд. «Тоттенхэму» не поможет молодой и очень прогрессирующий полузащитник Харри Уинкс, а также крайний защитник Дэнни Роуз. Ближе к матчу, станет понятно, залечат ли свои травмы опорный полузащитник Санчес и многолетний лидер защиты Ян Вертонген. Можно сказать одно — выздоровел главный нападающий лондонцев Харри Кейн, который явно соскучился по голам. Но будет ли его форма идеальной для такого важного матча? Узнаем 1 июня. Как мы видим, фамилии все очень важные для «Тоттенхэма», и стартовый состав будет далек от идеала. Самое время показать себя другим игрокам!

«Ливерпуль»: Состояние команды

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Что касается «Ливерпуля», то тут фанаты могут быть спокойны. Лазарет пуст и будем надеяться, что никто не получит травмы на тренировках. По готовности личного состава пока один ноль в пользу «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Статистика последних всетреч

Команды очень хорошо знакомы друг с другом и знают все слабые и сильные стороны. Вот только главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино ни разу не побеждал менеджера «красных» Юргена Клоппа. А за 14 последних матчей «Тоттенхэм» лишь единожды обыграл «Ливерпуль». Так что при любых тренерах и во все времена «Ливерпуль» был сильнее. Значит ли это, что он обязательно выиграет? Конечно нет. «Тоттенхэм» не для того прогрызал себе путь в финал, чтобы испугаться статистики. Они уже несколько раз доказали, что это всего лишь цифры. А на поле выходят играть обычные люди, которые подвержены эмоциям. Ясно одно, обе команды будут биться до последнего. Цена ошибки очень велика, потому не стоит ждать обилия голов, несмотря на то, что и «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в очень быстрый и атакующий футбол. Не исключено и дополнительное время в данном поединке. Мы видели в полуфиналах, как оба клуба боролись буквально до последних секунд матча.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Данные букмекеров

Букмекеры считают фаворитом данного противостояния Ливерпуль. Коэффициент на победу красных составляет 1.97, тогда как как на Тоттенхэм — 4.12.

Конечно, Ливерпуль выглядит фаворитом в борьбе за главный футбольный трофей среди клубов Европы. Только вот простым этот матч для «красных» точно не выйдет. Вероятнее всего победа Ливерпуля с минимальным счетом 1:2.

Что бы кто ни говорил, но обе команды заслужили свое право на участие в финале Лиги Чемпионов. И история личных встреч, Все цифры и факты уже не важны. Две команды. Два отличных тренера. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за этим противостоянием. Накал страстей до последней минуты и искрометный футбол. Вот что ждет каждого, кто в субботний вечер 1 июня решит потратить свое время на просмотр этого великолепного матча. А мы уверены, что именно таким он и будет.

Валентин Кулиш

Тема:
Лига Чемпионов 89
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