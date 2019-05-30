«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Путь к финалу

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» заняли третье и четвертое места соответственно по итогам Чемпионата Англии сезона 2017/18 и попали напрямую в групповой этап Лиги Чемпионов. «Тоттенхэм» турнир начал не очень уверенно — он проиграл два стартовых матча «Интеру» и «Барселоне». Завершился первый круг результативной ничьей с ПСВ из Эйндховена. В трех матчах будущий финалист набрал всего одно очко. Многие уже похоронили «Тоттенхэм» и «отправили» в Лигу Европы с третьего места. Давление прессы и болельщиков жаждущих трофеев, видимо, повлияло на футболистов. И со второго круга началась череда спасений, проявление характера и силы воли. Проигрывать было нельзя. Но в четвертом матче ПСВ забил уже в самом дебюте поединка! Сравнять счет удалось только на 78-й минуте благодаря точному выстрелу Харри Кейна. И он же совершил первый «камбек» «шпор» в этом сезоне Лиги Чемпионов, оформив дубль в самой концовке матча! Далее следовал домашний поединок против миланского «Интера» — главного соперника «Тоттенхэма» за выход в плей-офф. Англичане вновь смогли добыть победу только ближе к окончанию встречи. Завершался групповой этап для «Тоттенхэма» матчем с «Барселоной». Терять очки было нельзя. Но «Тоттенхэм» «горел» 1:0 вплоть до 85-й минуты, когда вышедший на замену бразилец Лукас Моуры забил гол. «Интер» также не смог одолеть ПСВ, сыграв аналогично — 1:1. Миланцы и лондонцы набрали одинаковое количество очков — восемь. Но благодаря голу на поле итальянцев в первом же матче группового этапа «Тоттенхэм» прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, повторив свой лучший результат.

В следующей стадии «шпорам» досталась дортмундская «Боруссия», неожиданно занявшая первое место в своей группе. «Тоттенхэм» катком прошелся по немцам, не пропустив за две встречи ни одного мяча. В ¼ нас ждало первое, и как мы знаем теперь, не последнее английское дерби — «Тоттенхэм» вышел на «Манчестер Сити». Все были уверены в легкой победе подопечных Пепа Гвардиолы (тренер «Манчестер Сити»). Но «шпоры» продолжили преподносить сюрпризы и с минимальным счетом 1:0 переиграли дома своих более опытных соотечественников. Ответный матч получился веселым, огненным и безбашенным. Команды напрочь забыли об осторожности и обороне. За первый тайм клубы забили аж пять голов! До 59-й минуты «горожане» не выходили в полуфинал Лиги Чемпионов, ведя в счете, но уступая по общей сумме мячей! Однако главный голеадор «Сити» Серхио Агуэро забил такой важный для своей команды мяч. Счет стал в пользу «Манчестера» и они вели уже 4:2. Но из-за правила голов на чужом поле «Тоттенхэму» достаточно было забить всего один мяч, чтобы выбить «Сити». Что в итоге и произошло. В абсолютно невероятном дерби «Тоттенхэм» хоть и проиграл 4:3, но, по сумме голов двух матчей, прошел в полуфинал! Если вы думали, что дальше интриги нет и после такого матча удивить вас будет сложно, то мы вас обрадуем — триллер продолжился.

Соперник по полуфиналу был не такой именитый, как предыдущие — «Аякс». Но эта молодая команда только своим присутствием на такой стадии плей-офф уже всем все доказала и не было и речи о недооценке соперника. Но это не помогло англичанам, и вот они уступают дома 0:1. В ответном матче «Аякс» не останавливается на достигнутом и уже в первом тайме доводит общий счет до разгромного — 2:0 во втором матче и 3:0 по сумме. Теперь казалось уже все. Забить такому «Аяксу» три гола в гостях — дело нелегкое для любой команды, даже для такой несгибаемой, какой себя показал «Тоттенхэм». И тут на сцену выходит наш старый знакомый Лукас Моуры и берет игру в свои руки. Сначала от него залетает дубль буквально за четыре минуты. После этого «Тоттенхэм» было невозможно остановить. От финала их отделял всего один гол. И он случился. На 96-й минуте. Мяч доходит все до того же Лукаса Моуры. Бразилец хладнокровно отправляет снаряд в ворота и снова выводит «Тоттенхэм» в следующую стадию. В финал. Немыслимо. Но за это мы и любим футбол. «Тоттенхэм» «выгрызал» себе путь буквально в каждом матче и теперь совершенно заслуженно будет бороться за трофей. Ну, как этой команде можно не сопереживать?

Reuters

Путь «Ливерпуля» не был таким сложным, тернистым и поражающим воображение. Подопечные Юргена Клоппа начали турнир с победы над главным фаворитом Лиги Чемпионов — ПСЖ. Затем «красные» проиграли в гостях «Наполи», но быстро реабилитировались, разгромив «Црвену Звезду» со счетом 4:0. Второй тур сложился для «Ливерпуля» на порядок хуже и из фаворита группы они превратились чуть ли не в аутсайдера. Неожиданный проигрыш в Сербии, поражение 2:1 во Франции с ПСЖ. Как и у «Тоттенхэма», все решалось в последнем матче группового этапа. Но на этот раз «Ливерпуль» и «Наполи» выясняли, кто же пройдет дальше в очном поединке. «Красные» победили 1:0 и отправили «Наполи» в Лигу Европы. «Ливерпуль» занял второе место в группе, пропустив вперед ПСЖ и вышел в 1/8 на мюнхенскую «Баварию». «Ливерпуль» неожиданно уверенно прошел немцев, сыграв вничью в гостях и одержав верх на стадионе «Энфилд» со счетом 1:3.

В стадии ¼ финала Лиги Чемпионов «Ливерпулю» достался «Порту». На этот раз букмекеры были уверены в победе англичан. «Ливерпуль» не стал разочаровывать ни специалистов, ни фанатов и без проблем одолел португальцев с общим счетом 6:1. И вот полуфинал. Соперник — «Барселона». Первый матч. Разгром «Ливерпуля» 3:0. Травмы основных игроков. Казалось бы, что может быть хуже? Как выбираться из такой ситуации, особенно против «Барселоны»? Почти все «похоронили» «Ливерпуль» и поздравляли «Барселону» с легкой победой в финале против «Тоттенхэма». Видимо с таким настроением сине-гранатовые и поехали в Ливерпуль. А в этом городе помнят, что значит честь, сила воли и характер. И вот «Ливерпуль» забивает уже в самом дебюте матча благодаря голу резервиста Дивока Ориги.

Теперь задача уже не выглядит такой уж и невыполнимой: забить два мяча за 83 минуты, далее дополнительное время, может серия пенальти, а это всегда рулетка. И «Ливерпуль» пошел к своей цели. За две минуты, почти как в матче «Аякс» — «Тоттенхэм», влетает дубль от Жоржиньо Вейналдума. Задела «Барселоны» уже как не бывало, а «Ливерпуль» уже не остановить. Испанцы теряют мяч постоянно, не могут выйти с собственной половины поля. «Ливерпуль» доводит дело до логического конца вторым голом Ориги за матч. Счет становится 4:0. «Барселона» так и не смогла оправиться от такого потрясения, так матч и завершился. «Ливерпуль» смог! Потрясающая история потрясающего клуба. Я уверен, преданные фанаты никогда не сомневались в своей команде, ведь «Ливерпуль» не раз показывал характер в самых сложных ситуациях.

Reuters

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». История личных встреч

История взаимоотношений «Тоттехэма» и «Ливерпуля» насчитывает 170 поединков, в которых огромный перевес имеют «красные» — 79 побед против 48 у «шпор». Мы же не будем углубляться далеко в прошлое, а рассмотрим только последние встречи. Главный тренер «Тоттенхэма» — Маурисио Почеттино — сравнительно недавно начал карьеру как генеральный менеджер топового клуба. Поэтому все противостояния аргентинца и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа сводятся к матчам АПЛ или кубков Англии. В Лиге Чемпионов тренеры ни разу не встречались, что уж говорить о финалах. Клубы под руководством этих двух замечательных тренеров провели девять встреч, восемь из которых — были сыграны в рамках АПЛ и один матч Кубка Лиги. На счету Юргена Клоппа и его «Ливерпуля» четыре победы и столько же ничейных результатов. «Тоттенхэм» Почеттино смог добыть победу всего один раз, зато какой она была. В прошлом сезоне «шпоры» разгромили «Ливерпуль» со счетом 4:1! В этом сезоне были сыграны два матча, которые закончились победой «Ливерпуля» с одинаковым счетом 2:1. Как мы видим, статистика не в пользу Почеттино в играх против команды Юргена Клоппа. Тем интереснее будет наблюдать за их противостоянием, ведь каждый новый матч — это шанс вписать свое имя в историю. А где, как не в финале Лиги Чемпионов творить эту самую историю?

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч Лиги Чемпионов 1 июня

Трансляция матча будет доступна бесплатно всем желающим, так как федеральный канал МатчТв выкупил права на показ финала Лиги Чемпионов. Если матч застанет вас в пути, можете зайти на сайт холдинга и смотреть встречу онлайн по ссылке. Также будет доступна и текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт-Экспресс.

«Тоттехэм» — «Ливерпуль». Прогнозы специалистов

Мнение букмекеров едино — победит «Ливерпуль». Но так ли это очевидно? «Ливерпуль» имеет колоссальный опыт выступления в самых важных и ответственных матчах. Всего год назад они боролись с мадридским «Реалом» за главный трофей в финале Лиги Чемпионов. «Тоттенхэм» же такой практики был лишен и никогда так высоко не забирался. Однако и игроки, и главный тренер уже показали в этом сезоне, что с концентрацией и мотивацией у них все в полном порядке. Можно сказать, что за семь матчей Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» получил весь неоценимый опыт, который некоторые команды до сих не могут получить. «Шпоры» бились до последнего в каждом матче без исключения и не отступят в финале. Зачем тогда они вообще проделывали такой путь? Потому преимущество «Ливерпуля» отрицать нельзя, но оно только на бумаге. Матч, вероятнее всего, будет проходить активно, но ждать большого количества забитых мячей мы бы не стали. Слишком велика цена ошибки. Команды хорошо атакуют, но также и отлично защищаются, потому команде, пропустившей гол, будет очень тяжело вернуть паритет. Также некоторые специалисты склоняются к тому, что не исключено и дополнительное время в матче этих команд. Клубы на протяжении турнира показали не раз, что могут и готовы бороться до конца и вытаскивать самые тяжелые матчи.

Букмекеры принимают ставки на финал Лиги Чемпионов со следующими коэффициентами: 1.97 на победу «Ливерпуля», 4.12 — «Тоттенхема». Ничья оценивается в 3.48. Угадать точного победителя очень сложно, особенно учитывая наличие возможного дополнительного времени. Потому любителям ставок можно попробовать рассмотреть вариант «Ливерпуль не проиграет», а также сделать упор на количестве забитых мячей, которое вряд ли превысит «три».

Таковы прогнозы специалистов на матч. Но как все получится на самом деле? Ведь футбол — это спорт. И спорт очень динамичный и непредсказуемый. Обе команды не раз удивляли аналитиков и игнорировали статистику. Потому будем наслаждаться этим великолепным зрелищем двух отличных английских команд в матче финала Лиги Чемпионов, что, кстати, случится впервые в истории! Кто же окажется сильнее? Выбирайте фаворита и болейте на здоровье!

Валентин Кулиш