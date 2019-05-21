Партия оскандалившегося Штрахе поддержит вотум недоверия канцлеру Австрии Курцу

Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия канцлеру Себатьсяну Курцу, заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль.

Как пишет «Коммерсант», ультраправая АПС проголосует против Курца после отставки ее главы Хайнца-Кристиана Штрахе на фоне публикации компрометирующего видео с «россиянкой». Как ожидается, экстренное заседание по вопросу о вотуме недоверия канцлеру Австрии состоится 27 мая. Депутаты от Социал-демократической партии требуют провести заседание 22 мая – до выборов в Европейский парламент.

20 мая сам Курц высказался за увольнение главы МВД Кикля после публикации видео встречи Штрахе с некой «россиянкой», которую немецкие СМИ называют племянницей российского олигарха. На фоне скандала вице-канцлер подал в отставку, покинуть свои посты решили также министры от АПС.

Ранее на фоне скандала с вице-канцлером Курц объявил о новых выборах в нижнюю палату австрийского парламента, президент Австрии Александр ван дер Беллен поддержал эту инициативу и выступил за досрочные выборы депутатов в Национальный совет в сентябре.