Видео с зажигательным танцем российских звездных актеров и режиссеров появилось в сети. На нем Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева, Евгений Цыган, Юлия Пересильд и многие другие двигаются под трек Антохи MC под названием «Лето».
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Как отметили пользователи, после просмотра ролика создается «нереальное настроение».
«Круто, придумали, ребята! Прям самому танцевать захотелось!» — прокомментировал один из юзеров.
«Бондарчук прекрасен! Ну и Горбачева не отстает!» — добавил другой.
«Бомба! Уже жду „Кинотавр“!» — признался еще один пользователь.
Видео стало анонсом ежегодного фестиваля «Кинотавр», который традиционно пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильме Федора Бондарчука «Вторжение» — продолжении «Притяжения». Его трейлер уже появился в сети.