Видео с зажигательным танцем российских звездных актеров и режиссеров появилось в сети. На нем Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева, Евгений Цыган, Юлия Пересильд и многие другие двигаются под трек Антохи MC под названием «Лето».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kino.Kartina.TV (@kino.kartina.tv) 23 Май 2019 в 12:47 PDT

Как отметили пользователи, после просмотра ролика создается «нереальное настроение».

«Круто, придумали, ребята! Прям самому танцевать захотелось!» — прокомментировал один из юзеров.

«Бондарчук прекрасен! Ну и Горбачева не отстает!» — добавил другой.

«Бомба! Уже жду „Кинотавр“!» — признался еще один пользователь.

Видео стало анонсом ежегодного фестиваля «Кинотавр», который традиционно пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильме Федора Бондарчука «Вторжение» — продолжении «Притяжения». Его трейлер уже появился в сети.