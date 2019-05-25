Видео: «ядерная угроза» РФ заставила НАТО изменить военную стратегию

В НАТО намерены принять новую военную стратегию — текущая будет изменена впервые за много лет. Поводом, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, стала «ядерная угроза», которая исходит от России.

Как отметил генсек НАТО, речь идет о том, чтобы страны альянса «и в дальнейшем были готовы к обороне». Также новая стратегия Североатлантического альянса должна будет «обеспечивать стабильность», приводит его слова ФАН.

При этом незадолго до этого американская сторона разместила свое ядерное вооружение в Европе, чем фактически продемонстрировала готовность применить его против Москвы. Однако в НАТО по поводу такого хода возражений не возникло.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, НАТО по-прежнему не признает присоединения Крыма к составу РФ и призывает Россию покинуть полуостров.