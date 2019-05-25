«Жеребячий хохот»: Боярский рассказал, почему избегает общественных мест

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Актер и певец честно признался, что устал от неадекватной реакции своих поклонников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Михаил Боярский избегает публичных мест. Народный артист РСФСР признался, что большая популярность сыграла с ним злую шутку и многие поклонники при встрече ведут себя неадекватно.

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Во время беседы с ведущей YouTube-шоу «А поговорить?» Ириной Шихман артист рассказал, что часть фанатов просто не способны спокойно реагировать на его появление в каких-то обыденных местах.

«Жеребячий хохот сразу. Такое ощущение, как будто увидели инопланетянина. Действительно странно, когда за картошкой стоит кто-то, кто не должен за картошкой стоять, или садится в такси. Поэтому лучше общественных мест избегать», — поделился Михаил Сергеевич.

Боярский рассказал, что из-за чрезмерного внимания даже перестал гулять с детьми, а теперь не может провести время на свежем воздухе и с внуками — потому что сразу же привлекает внимание фанатов. Поклонники без конца просят актера о совместных фото, хотя сам артист от фотографий давно устал. Однако хамить людям, по его собственному признанию, он не хочет, поэтому просто сторонится публичных мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Боярский рассказывал о своем дублере в интимных сценах в кино.

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