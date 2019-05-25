«Это невозможно»: Седокова против романов с мужчинами на 10 лет старше

Анна Седокова нередко делится со своими подписчицами в Instagram выводами, которые она делает из своего жизненного опыта. В одной из новых публикаций певица посоветовала девушкам не связываться с мужчинами, с которыми у них большая разница в возрасте.

«Поверь, я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше, и видишь, как все „хорошо“ закончилось», — написала Седокова на своей странице.

Первый муж жил со звездой Соmеdу Ваttlе Натальей Красновой «из жалости»

Стоит отметить, что эту рекомендацию артистка адресовала только юным девушкам — цикл советов Анна сама охарактеризовала как «послание себе малой». Свои слова она подтверждает, рассуждая о разнице в интеллектуальном развитии между мужчиной и женщиной в различном возрасте.

«Если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16, 17 и даже в 18 это невозможно. Хотя, бывают, наверное, и исключения, но не в 15», — цитирует Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Анны Седоковой умоляют ее не думать о лишнем весе.