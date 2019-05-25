Первый муж жил со звездой Соmеdу Ваttlе Натальей Красновой «из жалости»

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Блогер и комедиантка поделилась в интервью неудачным опытом семейных отношений.

Фото: Instagram @krasnovanatasha

Популярный блогер и резидент Comedy Battle Наталья Краснова рассказала о неудачном замужестве. По словам женщины, первый супруг — комик и продюсер Александр Алымов — жил с ней «из жалости».

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Откровенной историей Краснова поделилась в новом выпуске YouTube-шоу Регины Тодоренко. Наталья рассказала, что ее первый муж постоянно проводил время где-то вне дома и не уделял ей никакого внимания. Последней каплей стало признание мужчины в том, что не разводится он «из жалости».

«Когда ты живешь с человеком, и тебе тяжело — ты работаешь на трех работах, а он пропадает постоянно, где-то тусит, с друзьями пьет. И тут он говорит, что еще и живет с тобой из жалости, ты думаешь: „Да ты че? До свидания! Не надо такого“», — рассказала Краснова о том, как расходилась с Алымовым.

При этом блогер призналась, что вышла замуж по настоянию матери. К моменту росписи Наталья была на восьмом месяце беременности, и ее семья настаивала на том, чтобы дети родились в законном браке.

«Когда ты беременна и ты, во-первых, и тебя глушат гормоны, ты ревешь целыми днями… И мне мама сказала: „Конечно, надо жениться, надо выходить замуж“. И честно — я неопытный человек, я подписала все документы в ЗАГСе», — поделилась Краснова в беседе с Тодоренко.

Сейчас сердце Натальи Красновой свободно. Женщина признается, что пока хочет не столько нового замужества, сколько торжества — потому что она дважды была в браке, но оба раза обошлись без пышного празднования.

Ранее в одном из выпусков шоу Регины Тодоренко российский певец Сергей Лазарев рассказал о том, как завести детей вне брака.

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