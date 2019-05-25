Президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Японию

, 12:20 30

Это будет первая встреча 45 американского президента с новым императором Японии.

Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп прибывает с официальным визитом в Японию. По словам лидера США, он и первая леди с нетерпением ожидают встречи. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте с борта президентского самолета.

«Готовимся с первой леди Меланией к посадке в Японии. С нетерпением ждем встречи со всеми!» — сообщил он.


@realDonaldTrump

45-й президент США станет первым главой американской администрации, который прибудет в Японию после того, как 1 мая на престол взошел Нарухито — старший сын отрекшегося от власти императора Акихито. Об этмо сообщает «Интерфакс».

По распространенной ранее информации, во время визита, который продлится четыре дня и завершится во вторник, 28 мая, Дональд Трамп посетит турнир по национальной японской борьбе сумо, сыграет в гольф с премьером Синдзо Абэ, побывает на военно-морской базе США. Новый император даст в честь американского президента торжественный обед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отречении 125-летнего императора Акихито от престола.

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