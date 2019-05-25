Кристина Орбакайте поделилась секретом счастливого брака

, 13:33 Фото 16

В свой день рождения певица рассказала, как сохранить хорошие отношения в семье.

Фото: Instagram @orbakaite_k

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте в день своего рождения, 25 мая, рассказала, как сохранять хорошие отношения в семье между супругами.

Instagram @orbakaite_k

По словам Кристину, они со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, они живут дружно, хотя и ссорятся иногда, как и все люди. Главное, как кажется Кристине, что помогает сохранить теплые отношение между супругами — это никогда не обижаться во время ссор. А еще не мучить друг друга взаимной мелочной опекой — не «доставать» бесконечными звонками с вопросами «А ты где?» или «Ну когда ты будешь?». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Кристина и Михаил в браке 14 лет и вместе воспитывают дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году. У Кристины два взрослых сына от предыдущих отношений: Никита Пресняков от брака с Владимиром Пресняковым, и Дени Байсаров от отношений с предпринимателем Русланом Байсаровым.

По словам Михаила Земцова, Кристина очень не любит одиночества, и все свое свободное время предпочитает проводить в общении с близкими.

А с мужем они любят смотреть старое кино, иногда посещают кинотеатр «Пионер», где показывают голливудские фильмы на английском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения старшего сына Никиту и «зажгла» в клубе.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

13:40
Беглов выставит свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга
13:33
Кристина Орбакайте поделилась секретом счастливого брака
13:08
Фото: сын актрисы Васильевой ослеп на один глаз из-за диет
12:51
«Паровозик» из спутников Илона Маска сняли жители Нидерландов — видео
12:35
Более 200 судов пройдут парадом по Неве в Петербурге
12:20
Президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Японию
11:56
Видео: Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки
11:36
Автобус со строителями загорелся в Петербурге — видео
11:21
Видео: В России появился прибор, способный убаюкать любого
11:05
«Это невозможно»: Седокова против романов с мужчинами на 10 лет старше
10:48
Выстрел в ногу: на Украине заговорили о зависимости от торговли с Россией
10:29
«Ходили в музей»: после свидания поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone
10:11
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о «шоке» главы ВСУ
9:44
«Жеребячий хохот»: Боярский рассказал, почему избегает общественных мест
9:29
Первый муж жил со звездой Соmеdу Ваttlе Натальей Красновой «из жалости»
9:16
Сильное землетрясение произошло в Дагестане — фото и видео
9:02
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол поцелуем
8:45
Видео: «ядерная угроза» РФ заставила НАТО изменить военную стратегию
8:31
Экс-солистка «ВИА Гры» поразила Канны эффектным декольте — фото
8:14
С этого дня россияне могут без визы посещать Коста-Рику

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама