Кристина Орбакайте поделилась секретом счастливого брака

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте в день своего рождения, 25 мая, рассказала, как сохранять хорошие отношения в семье между супругами.

Instagram @orbakaite_k

По словам Кристину, они со своим мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, они живут дружно, хотя и ссорятся иногда, как и все люди. Главное, как кажется Кристине, что помогает сохранить теплые отношение между супругами — это никогда не обижаться во время ссор. А еще не мучить друг друга взаимной мелочной опекой — не «доставать» бесконечными звонками с вопросами «А ты где?» или «Ну когда ты будешь?». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Кристина и Михаил в браке 14 лет и вместе воспитывают дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году. У Кристины два взрослых сына от предыдущих отношений: Никита Пресняков от брака с Владимиром Пресняковым, и Дени Байсаров от отношений с предпринимателем Русланом Байсаровым.

По словам Михаила Земцова, Кристина очень не любит одиночества, и все свое свободное время предпочитает проводить в общении с близкими.

А с мужем они любят смотреть старое кино, иногда посещают кинотеатр «Пионер», где показывают голливудские фильмы на английском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения старшего сына Никиту и «зажгла» в клубе.