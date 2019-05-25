Слушатели корпуса подготовки офицеров резерва вооруженных сил США прибыли с визитом в Узбекистан.

В рамках обмена опытом и повышения квалификации американские кадеты посетили военные учебные заведения страны — Академию Вооруженных Сил, военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, а также Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище. Об этом сообщает сайт министерство обороны республики Узбекистан.

Во время визита, американские военнослужащие прошли тест-драйв и научились управлять средним танком Т-64, разработанным еще советскими конструкторами.

Кроме того, для создания обстановки неформального общения, американских военных научили готовить узбекский плов и исполнять национальные танцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Чак Норрис «порвал сеть» фотографиями на броне танка Abrams во время визита на военную базу в Техасе.