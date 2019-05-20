Фото: легендарный Чак Норрис позирует на броне танка «Абрамс»

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79-летний актер и ветеран армии США побывал на военной базе в Техасе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @1stCavalryDiv

Культовый американский актер, спортсмен и ветеран армии США 79-летний Чак Норрис взорвал сеть серией снимков на танке. Актер посетил американскую военную базу в Техасе. В Форт Худ Норрис прибыл 14 мая для съемок документального фильма. Об этом сообщает Twitter Первой кавалерийской дивизии США.

Кумир нескольких поколений мальчишек всего мира, знаменитый «крутой Уокер» не отказывал военнослужащим базы в автографах и просьбах сделать с ним селфи. Мастер восточных единоборств обменивался рукопожатиями с мужчинами и приобнимал женщин-военных, вызывая восторги контингента Форта.

Чак Норрис сделал несколько снимков на броне танка M1A2 «Абрамс», которые по мнению комментаторов просто «порвали сеть».

«Абрамс» — основной танк вооруженных сил США. Выпускается с 1980 года. Назван в честь американского генерала — героя Второй мировой войны Клейтона Абрамса-младшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Чак Норрис перестал сниматься в кино.

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