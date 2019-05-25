Всероссийская акция, посвященная очередному этапу перехода на цифровое телевещание, прошла в субботу, 25 мая, в 36 регионах страны.

Во Владивостоке мероприятие началось с коллективной зарядки на Спортивной набережной, где собрались более 200 человек. Собравшиеся запустили 22 воздушных «цифровых» змея с логотипами 20-ти телеканалов.

Жители Новосибирска отметили переход на новый формат вещания в сквере перед театром оперы и балета. Участники акции устроили флешмоб, которому предшествовала «цифровая зарядка» вместе с известными спортсменами региона.

В Калининграде акция, посвященная третьему этапу перехода на «цифру», прошла у дворца спорта «Янтарный». Волонтеры выстроились перед жителями города в слово «цифра».

План поэтапного перехода на цифровое телевещание был принят Минкомсвязи в декабре 2018 года. С 3 июня полностью перейдут на «цифру» — Абакан, Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Красноярск, Кызыл, Майкоп, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск и Якутск.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Сочи красочным шоу аэростатов отмечают переход на «цифру». Парад огромных воздушных шаров с логотипами 20 телевизионных каналов прошла в небе над Олимпийским парком.