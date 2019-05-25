Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери — видео

, 20:36 Видео 413

Солистка «А-Студио» вышла в свет с дочерью и бывшим мужем Львом Гейхманом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @olivia_geykhman

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия появилась на публике с дочерью Оливией и бывшим мужем Львом Гейхманом.

На странице девочки в Instagram опубликовано видео, на котором она вместе с родителями сидит за столом на детском празднике. Оливия с леденцом в руках находится у Кети Топурия на коленях, а Лев Гейхман играет с дочерью, которая не обращает никакого внимания на аниматоров.

«Это ничтожество»: Настасья Самбурская о своем отце — видео

Фанаты солистки «А-Студио» поспешили сделать предположение, что бывшие супруги снова вместе. При этом Кети Топурия и Лев Гейхман никак не прокомментировали ситуацию.

Певица и бизнесмен развелись летом 2017 года. Их дочь Оливия появилась на свет в июне 2015-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты восторгаются снимком Кети Топурия с дочерью.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

21:07
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
20:50
Видео с места аварийной посадки Boeing — 737 авиакомпании Utair в Сургуте
20:36
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери — видео
20:11
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
19:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair успешно приземлился в аэропорту Сургута
19:47
«Это ничтожество»: Настасья Самбурская о своем отце — видео
19:27
Политолог объяснил, почему горожане обращались к Беглову с просьбой баллотироваться на пост губернатора Петербурга
19:11
Высокий уровень! Звезды обсуждают публикацию о Кудрявцевой в австрийской газете
18:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair уже два часа кружит над аэропортом вылета
18:48
Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей
18:29
«Красная машина» уступила: Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ — 2019
18:16
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие — видео
18:01
Видео: Политолог рассказал, в чем уникальность кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова
17:36
Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле
17:15
Регионы России отметили готовность к переходу на «цифру» запуском змеев — видео
16:54
Видео: Александр Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост губернатора Петербурга
16:50
Замглавы администрации Балашихи задержан за взятку в четыре миллиона рублей
16:35
Сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара — видео
16:09
Live: Болеем за наших! — Любители хоккея поддерживают участников полуфиналов ЧМ-2019
15:56
Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама