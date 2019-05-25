Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия появилась на публике с дочерью Оливией и бывшим мужем Львом Гейхманом.

На странице девочки в Instagram опубликовано видео, на котором она вместе с родителями сидит за столом на детском празднике. Оливия с леденцом в руках находится у Кети Топурия на коленях, а Лев Гейхман играет с дочерью, которая не обращает никакого внимания на аниматоров.

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Фанаты солистки «А-Студио» поспешили сделать предположение, что бывшие супруги снова вместе. При этом Кети Топурия и Лев Гейхман никак не прокомментировали ситуацию.

Певица и бизнесмен развелись летом 2017 года. Их дочь Оливия появилась на свет в июне 2015-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты восторгаются снимком Кети Топурия с дочерью.