Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею

, 23:41 Фото 513

Анастасия Шубская призвала фанатов пересмотреть свои взгляды на поражение России в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала реакцию фанатов на поражение российских хоккеистов в полуфинале чемпионата мира. 25-летняя модель разместила в Instagram развернутый пост, в котором сравнила поведение болельщиков национальной сборной с поступками фанатов отдельных клубов НХЛ.

В то время как последние поддерживают команды при любых обстоятельствах, российские болельщики выражают недовольство результатом национальной сборной, считает девушка.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах», — подчеркнула Шубская.

Супруга Овечкина отметила, что российские спортсмены уже добились завидных успехов, поэтому страна должна гордиться ими, а не источать негатив по отношению к хоккеистам.

«Нужно гордиться нашими соотечественниками <...> Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей!» — заключила девушка.

Instagram @nastyashubskaya

Подписчики модели согласились с ее рассуждениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России уступила сборной Финляндии в борьбе за выход в финал чемпионата мира по хоккею в субботу, 25 мая. Тяжелейшее противостояние завершилось со счетом 0:1.

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