Несмотря на все слухи о конфликтах между участницами Spice Girls, британская поп-группа все-таки воссоединилась спустя 20 лет с момента создания для мирового турне. Первый концерт исполнительниц, взрывавших танцполы в 1990-е, состоялся в Кроук Парке в Дублине.

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Около 58 тысяч зрителей пришли послушать легендарных звезд, надеясь увидеть настоящее шоу, однако их ожидания не оправдались. Заплатив за билет более 100 долларов, поклонники остались недовольны выступлением артисток. Один за другим фанаты покидали зал, разочаровавшись в качестве звука.

Социальные сети заполонили негативные отзывы. Зрители жаловались, что не могли разобрать ни единого слова во время концерта. Одна из участниц коллектива, Мелани Браун ответила на критику поклонников. Мел Би опубликовала видеообращение к фанатам, во время которого пообещала, что к следующему шоу акустические проблемы обязательно разрешатся.

У группы Spice Girls запланированы еще 12 концертов по всей Великобритании, ближайший из которых состоится в понедельник, 27 мая в Кардиффе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистка группы Spice Girls Мел Би ослепла после лазерной хирургии.