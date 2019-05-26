Имущество Порошенко под угрозой. На Украине готовят месть — видео

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Команда юриста Андрея Портнова обратится в Госбюро расследований с соответствующим ходатайством.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 112 Украина

В эфире телеканала «112 Украина» бывший советник Виктора Януковича заявил, что будет добиваться ареста всех активов Петра Порошенко. Юрист Андрей Портнов намерен обратиться с соответствующим запросом в Государственное бюро расследований.

Портнов покинул Украину после событий на Майдане в 2014 году. Спустя пять лет — сразу после победы Владимира Зеленского — он вернулся в страну и сразу же взялся за активную общественную деятельность.

В интервью федеральному телеканалу Портнов обвинил Порошенко в государственной измене. По его мнению, он осознанно пожертвовал украинскими моряками, участвовавшими в Керченском инциденте, ради выгоды своего окружения. Юрист надеется, что Госбюро расследований арестует все, что «шевелится» в декларации Порошенко: счета в банках, акции, гособлигации, офшорные компании и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петра Порошенко обвиняют в «отмывании» 300 миллионов долларов.

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