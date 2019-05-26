«Заигрался во лжи и шоу-бизнесе»: Сын Пригожина о конфликте с отцом

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уже почти 16 лет живет с певицей Валерией, однако за это время так и не смог наладить отношения с детьми от первого брака: Данаей и Дмитрием. Если дочь продюсера еще идет на контакт, то его сын уверен, что Пригожин желает ему только зла.

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Продюсер стремится любыми средствами найти общий язык со своим наследником. Так, он по первому зову пришел на встречу с сыном, которую Дмитрий организовал только для того, чтобы знаменитый отец помог ему с бизнесом. Такое «потребительское» отношение обидело Иосифа, и он попросил дочь повлиять на брата.

Неожиданно о деталях конфликта решил высказаться сам Дмитрий, посвятив этой теме пост на своей странице в социальной сети, пишет Starhit.

«Сколько уже можно пиариться? „Дети не хотят общаться“, а нас кто-нибудь спросил? <…> Так-то это удобная позиция: дети плохие, муж бывшей жены лишил, накрутил, запугал, к батарее приковал. У меня своя голова на плечах, а ты заигрался во лжи и шоу-бизнесе», — написал сын Пригожина.

По его словам, вместо того, чтобы оказать должную помощь, его отец только вставляет палки в колеса и препятствует достижению целей.

Впрочем, сам Пригожин придерживается другого мнения на этот счет. Он утверждает, что делает для своих детей все, что в его силах. Машина, квартира, любая недвижимость — продюсер готов помочь наследникам любыми доступными способами. Однако вместо благодарности, встречает равнодушие, а иногда и негодование. В чем причина таких сложных взаимоотношений с детьми, продюсеру остается только догадываться.

«Понимаю, что они стали заложниками отношений первого брака. В итоге рассказали обо всех разногласиях публике. В нашей стране, что, разводов не бывает? Постоянно», — поделился мыслями супруг Валерии.

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