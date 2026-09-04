Еще не приехал, но уже надоел: организаторы концерта Канье Уэста жалуются на усталость

Организаторы концерта Канье Уэста устали от сложностей в организации шоу

Организаторы заявленных на октябрь концертов Канье Уэста в России прокомментировали заявление «Газпром Арены» о том, что выступления зарубежных исполнителей до конца года на площадке не запланированы. Похоже, они уже и сами не рады тому, что взялись за проведение выступления рэпера, которое могло бы стать главным шоу года. Но подготовка к концерту все больше напоминает репецию в цирке-шапито, чем работу над музыкальным проектом мирового уровня.

Документы агентства Say Agency Telegram/ SAY AGENCY : Exclusive Insider / say_agencyy

В агентстве Say Agency , которое ответственно за организацию концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, заявили, что не понимают позицию организации, а также выразили недовольство обвинениями в мошенничестве из-за продажи билетов на концерты. По словам представителей агентства, у них есть документы, на основании которых была открыта продажа.

«Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов. В данный момент почти все необходимые вопросы для проведения концертов урегулированы. Поведение площадки выглядит для нас не иначе как намеренная провокация», — отметили в Say Agency.

Ранее «Газпром Арена» выпустила очередное заявление по поводу концертов Канье Уэста, проведение которых ранее анонсировалось на площадке.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — говорится в сообщении.

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