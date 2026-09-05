Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорской серии Гран-при в Бангкоке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Спортсменка превзошла соперниц из Японии и Канады.

Кто взял золото юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорской серии Гран-при в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Бангкоке.

По итогам двух программ 17-летняя спортсменка набрала 205,73 балла. Серебряную медаль получила японка Сумика Канадзава с результатом 202,79 балла. Третьей стала представительница Канады Лия Чо, набравшая 192,75 балла.

Дзепка является победительницей финала юниорского Гран-при России 2026 года и бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года.

Этап юниорской серии Гран-при ISU в Таиланде завершится 5 сентября. Накануне российская фигуристка заняла второе место в короткой программе, уступив Канадзаве всего 0,21 балла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что София Дзепка уже одерживала победу на этапе юниорского Гран-при ISU в Китае. Тогда россиянка набрала 213,28 балла по итогам двух программ.

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