Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

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Канал NHK сообщил, что один из пострадавших кораблей затонул.

Фото: www.globallookpress.com

Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии, сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел в 11 километрах от берегов префектуры Тиба, то на острове Хонсю. После столкновения одно судно затонуло, четыре из пяти членов экипажа пропали без вести. Спасся только капитан, его жизни ничто не угрожает.

Столкновение случилось ночью, при условиях плохой видимости — вокруг был туман. Затонувшее судно следовало в Осаку на юге Японии с грузом стали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как во время шторма в Финском заливе затонул прогулочный катер. На борту в момент крушения находилось девять человек — семерых удалось спасти, одна девушка скончалась, еще один пассажир числится пропавшим без вести.

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