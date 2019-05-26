Пожар вспыхнул на рыболовецком траулере в Приморье

Пожар вспыхнул на рыболовецком траулере в поселке Преображение Приморского края, сообщает ГУ МЧС региона. Возгорание произошло 26 мая в 11:40 по местному времени, спустя три минуты на месте были пожарные расчеты.

Горение наблюдалось в трюме траулера, в момент происшествия на борту не было экипажа. Сотрудники экстренных служб начали тушить пожар и проливать трюм. Угрозы жизням людей и окружающей среде нет. Площадь пожара устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо человек, включая троих детей, погибли при пожаре в Красноярском крае. Там пламя охватило четырехквартирный частный дом, находящийся в деревне Скворцово в Шарыповском районе края.