Видео: На сотрудника ГИБДД напали с ножом и дробовиком

Два человека напали на сотрудника ГИБДД в ночном клубе города Волхов в Ленинградской области. Дорожный полицейский был не при исполнении и отдыхал — он увидел, как между двумя нетрезвыми посетителями завязался конфликт и попытался разнять их. На него набросились двое мужчин, вооруженных пистолетом и помповым ружьем.

Потасовка попала на видео с камер наблюдения — заметно, как двое сначала обстреливают и бьют дверь, а потом нападают на человека. Они поочередно наносят ему удары прикладом дробовика, кулаками и, вероятно, ножом. Сотрудник был госпитализирован с телесными повреждениями.

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ВКонтакте @dorinspb