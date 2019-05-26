«Роскошное декольте»: Климова в платье с глубоким вырезом очаровала поклонников

Актриса Екатерина Климова опубликовала в социальной сети Instagram фото, которое вызвало ажиотаж у ее поклонников. На черно-белом снимке девушка в компании актера Сергея Алдонина позирует в роскошном платье с глубоким декольте.
Это фото Климова сделала в Хабаровске. Там актриса находится с гастролями. Известно, что снимок был сделан после показа спектакля «Мастер и Маргарита».
Однако подписчиков звезды в первую очередь заинтересовал не гастрольный тур звезды, а платье с глубоким вырезом.
«Вот это глубина»
«Какое роскошное декольте», — написали фололоверы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вдвоем.