Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии победила команду Канады в рамках финального матча чемпионата мира по хоккею 2019 года, который состоялся в Братиславе. Итог встречи — 3:1.

В ходе поединка счет открыл в середине первого периода защитник канадцев Ши Теодор. Финны смогли отыграться в начале второго игрового отрезка — точный бросок сделал капитан команды Марко Анттила. Он же, кстати, и вывел сборную Финляндии вперед, оформив дубль в первых минутах третьего периода. Под занавес встречи третью шайбу в ворота канадцев забросил Харри Песонен.

Стоит отметить, что финны стали обладателями золотых медалей третий раз в своей истории.

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