«Папочка, родненький!»: Дети встречают Максима Галкина с гастролей — видео

Видео 58 871

Юморист выложил в сеть видео своего возвращения в подмосковную деревню Грязь.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил видео своего возвращения с гастролей в подмосковную деревню Грязь, где располагается их с Аллой Пугачевой дом. На кадрах видно, как машина с юмористом подъезжает к зданию и навстречу отцу выбегают пятилетние Лиза и Гарри Галкины.

«Папочка, родненький, хорошенький, любименький!», — радостно кричит дочь Максима Галкина.

«Роскошное декольте»: Климова в платье с глубоким вырезом очаровала поклонников

После того, как Максим Галкин вышел из автомобиля, дети начали наперебой ему рассказывать о своих «переживаниях», связанных с ростом новых зубов.

«А у меня зуб-то не шатается, но новый растет», — говорит отцу Лиза Галкина.

«А у меня уже почти вырос, завтра мне вырвут другой», — перебивает девочку Гарри.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — юзеры в восторге от речной прогулки Пугачевой с детьми.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

4:55
Сын Бари Алибасова бросил жену с маленькой дочерью и уехал в Москву
4:39
В США назвали российского конкурента F-35
4:25
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!
4:21
Видео: Филипп Киркоров нежно поздравил отца с днем рождения
3:49
Apple заявила о закрытии iTunes
3:21
Видео: Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла
2:41
«Хороший был человек» — друг рассказал о спецназовце, убитом в Подмосковье
2:15
Сбои в работе Google Cloud вывели из строя несколько сервисов компании
1:43
«Крым нашими глазами» — «Стрижи» опубликовали завораживающие фото
1:19
«Реально комплексы»: Саакашвили раскритиковал Петра Порошенко
0:37
«Цифра» шагает по стране: еще 37 регионов переходят на новое вещание — репортаж
0:15
Видео: Кадры из квартиры в Свердловской области, где в огне погибли четверо детей
23:40
В результате взрыва в Сирии погибли 14 человек
23:24
Спецназовца, вступившегося за незнакомца, избили до смерти в Подмосковье — видео
22:46
Военный прокурор Незалежной бьет в набат из-за ролика на YouTube
22:29
Начальника колонии в Орловской области уволят после «пасхального банкета»
22:14
Джиджи Хадид снялась для Vogue, но россияне разглядели в ней молодую Пугачеву
21:59
Отец женщины, подозреваемой в краже нескольких миллионов, заявил о пропаже семьи
21:38
ДТП в Башкирии: Один человек погиб, шестеро пострадали — фото
21:17
Голый торс и полотенце на бедрах: Бондаренко опубликовал «горячее» видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама