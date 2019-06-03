Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил видео своего возвращения с гастролей в подмосковную деревню Грязь, где располагается их с Аллой Пугачевой дом. На кадрах видно, как машина с юмористом подъезжает к зданию и навстречу отцу выбегают пятилетние Лиза и Гарри Галкины.

«Папочка, родненький, хорошенький, любименький!», — радостно кричит дочь Максима Галкина.

«Роскошное декольте»: Климова в платье с глубоким вырезом очаровала поклонников

После того, как Максим Галкин вышел из автомобиля, дети начали наперебой ему рассказывать о своих «переживаниях», связанных с ростом новых зубов.

«А у меня зуб-то не шатается, но новый растет», — говорит отцу Лиза Галкина.

«А у меня уже почти вырос, завтра мне вырвут другой», — перебивает девочку Гарри.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — юзеры в восторге от речной прогулки Пугачевой с детьми.