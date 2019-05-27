Стас Михайлов посетовал на неискренность коллег по сцене

Стас Михайлов опубликовал фото с Филиппом Киркоровым в социальной сети и подписал его следующим образом: «Филипп, спасибо, что пришел и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова… Спасибо моим коллегам, тем, кто пришел и поддержал!».

Дело в том, что певец не так давно отметил свой 50-летний юбилей большим концертом, который вызвал настоящий фурор среди поклонников творчества Михайлова. Однако, кому именно посвящались слова о неискренности, так и осталось загадкой.

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Подписчики звезды эстрады еще раз поблагодарили Стаса Михайлова за отличный концерт и стали делиться самыми запоминающимися моментами мероприятия.

«Стас, вы не только красавчик и профи своего любимого дела, но человек, от исполнения песен которого, хочется жить и радоваться жизни. Бесконечно слушать вас и радоваться вместе с вами этой невероятной действительности. Мы счастливы, что живем вместе с вами. Спасибо огромное за все, что вы делаете. Низкий вам поклон и храни вас Господь!»

«Как классно зажигал сегодня ваш отец! Браво артисту и его родителям!»

«Концерт супер. Когда столько душевных песен наполненных глубоким смыслом…

Очень тронула «Мы бежим от себя «», -написали фолловеры.

Instagram @stas_mihailoff

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Стаса Михайлова рассказал, прибегал ли артист к пластике.