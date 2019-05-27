Аргумент с пузырьками: Настя Каменских опровергла слухи о беременности

Потап и Настя Каменских, буквально недавно связавшие себя узами брака, отправились отдыхать в солнечную Турцию. Слухи о том, что молодые люди не только партнеры по сцене, но возлюбленные, ходили давно, и вот теперь пара сама подтвердила их своих бракосочетанием.

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Следующим поводом для обсуждения стала так называемая беременность певицы, однако девушка опровергла их одной лишь публикацией в Instagram.

Каменских опубликовала кадры в сторис из самолета, на которых сидит вместе с супругом и пьет шампанское, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потап подарил Насте Каменских на свадьбу самолет.